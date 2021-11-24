Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса для подростков

23:35, 24 ноября 2021, ПАИ

Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М», сообщили в ведомстве. Об этом сообщает RT. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день, отметили в министерстве.

Вакцина «Спутник М» снизит процент заболеваемости у детей, которые находятся в группе риска из-за других болезней. Такое мнение высказала в разговоре с RT директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Елена Голухова.

«В октябре — ноябре, в отличие от других волн COVID-19, стали появляться дети с положительным ПЦР-тестом, с повышенной температурой и признаками коронавирусной инфекции.

Это особенно касается детей, которые имеют такие факторы риска, как, скажем, сахарный диабет, ожирение, — таких детей достаточно много. Дети болеют с развитием мультисистемного воспаления, это достаточно опасно — повреждение коронарных сосудов, других органов и систем. В группе риска мы должны иметь возможность детей обезопасить, конечно же, при согласии их родителей», - сказала Елена Голухова