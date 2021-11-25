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Общество

Иван Милостивый наступил по народному календарю

25 ноября чествуют патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в VI-VII веках.

Как сообщает calend.ru, Иоанн был сыном губернатора острова Кипр. Мужчина потерял жену и детей, после чего стал вести аскетическую жизнь, заботиться о бедных. Он не был ни монахом, ни клириком, однако народ избрал Иоанна на патриарший престол. После этого Иоанн сосчитал всех нищих в Александрии и раздал им свое имущество. Он давал у себя в доме приют бедным людям, выкупал пленных. За это Иоанна прозвали Милостивым.

На Руси в это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже только на Масленицу, либо на Красную горку.

На Ивана (Иоанна) обращали внимание на приметы: если выпадал снег или шел дождь, это сулило продолжительные оттепели — до самого Введения. «Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется»; «Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож», — говорили люди.

Загадывали загадки про снег: «Скатерть бела весь свет одела»; «Бело покрывало на земле лежало. Лето пришло, оно все сошло»; «Белый Тихон с неба спихан, где пробегает — ковром устилает».

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