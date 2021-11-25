Более 222 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от COVID-19

07:42, 25 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области полный курс вакцинации от коронавируса прошел 222 721 человек, из них 1 528 — за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом привились 238 384 человека, в том числе 1 395 — за прошедшие 24 часа. Ревакцинацию прошли 19 542 жителя области, прирост за сутки составил 337 человек. Использовано 85,6% поступившей вакцины.

Глава региона напомнил, что вакцинация рекомендуется в том числе при беременности и при грудном вскармливании. Но в этом случае сделать прививку можно только в поликлинике.