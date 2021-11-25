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Общество

День российского военного миротворца отмечается 25 ноября

Ежегодно 25 ноября в Вооружённых силах Российской Федерации отмечается неофициальный День российского военного миротворца, сообщает calend.ru.

В этот день в 1973 году группа советских военнослужащих на официальном уровне приняла участие в составе миротворческой операции на Ближнем Востоке.

Миротворческие силы ООН – это вооруженные контингенты стран – членов организации, которые формируются и направляются в конфликтные регионы для предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путём совместных действий. Также известны как «голубые каски». Они могут использоваться для наблюдения и патрулирования, а также в целях военной демонстрации и блокады. В состав контингента «голубых касок» входят представители полиции и гражданских специалистов.

В 2002 году был учрежден Международный день миротворцев ООН, он отмечается ежегодно 29 мая. В этот день принято чтить память погибших миротворцев, а также отдавать должное нелёгкому труду тех, кто когда-либо служил или продолжает нести службу в рядах миротворческих сил ООН.

За первые сорок лет своего существования ООН провела порядка 13 миротворческих операций с привлечением сил «голубых касок». Российские военные миротворческие силы принимали участие в обеспечении мира в Боснии и Герцеговине, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Судане, Сьерра-Леоне, Либерии, Косово, Таджикистане, Анголе, Нагорном Карабахе и других странах. Подготовкой российских военных миротворцев занимается 15-я отдельная гвардейская мотострелковая миротворческая бригада Центрального военного округа.

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