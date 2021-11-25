Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин празднуют 25 ноября

08:57, 25 ноября 2021, ПАИ

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин празднуют 25 ноября, пишет calend.ru.

Впервые его отмечали в 1981 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Правительствам, международным и неправительственным организациям было предложено проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме. В послании Генерального секретаря отмечалось: «Насилие в отношении женщин причиняет невыразимые страдания, горе семьям, от которого страдают и стар и млад, и доводит общины до обнищания. Оно не позволяет женщинам использовать все свои потенциальные возможности, ограничивает экономический рост и подрывает развитие». Символом против всех форм насилия над женщинами, сохранения материнства является белая ленточка.

По данным ООН, 35% женщин и девочек в мире подвергаются тем или иным формам физического и/или сексуального насилия в течение жизни. Около 200 миллионов женщин и девочек подверглись калечащим операциям на женских половых органах (в основном в Африке и некоторых странах Ближнего Востока); во всем мире около 750 миллионов женщин и девочек вступили в брак до достижения 18-летнего возраста. Женщины и девочки составляют 71% всех жертв торговли людьми, 3 из 4 из них подвергаются сексуальной эксплуатации. При этом в ряде стран последствия насилия против женщин сохраняются в течение поколений.

В 2017 году Европейский союз и ООН приступили к новой долгосрочной глобальной инициативе «Луч света», направленной на искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек. В соответствии с повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года эта инициатива будет в полной мере учитывать принцип «никто не будет забыт».

Каждый год с 25 ноября по 10 декабря, когда отмечается День прав человека, проводятся «16 дней борьбы против насилия в отношении женщин».