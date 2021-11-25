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Происшествия

Два человека пострадали в ДТП в Псковском районе

Ночью 25 ноября водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в забор частного дома №13а в Большой Гоголевке в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». 

19-летний водитель и 18-летняя пассажирка выбрались из автомобиля самостоятельно до прибытия аварийно-спасательной службы и скорой помощи. Медики оказали первую помощь пострадавшим и госпитализировали их. Сотрудники аварийно-спасательной службы обесточили автомобиль. 

На месте происшествия работали сотрудники аварийно-спасательной службы, бригада скорой помощи и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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