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Общество

В Госдуме предложили выдавать QR-коды еще «неофициально» переболевшим COVID-19

QR-коды могут начать выдавать привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19. Об этом сообщил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Документы, содержащие данные положения, внес в парламент кабмин. Речь идет об обязательном предъявлении гражданами цифровых пропусков для посещения общественных мест, а также при передвижении на поездах и самолетах.

«Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел. Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код», — пояснил Ярослав Нилов.

Кроме того, депутаты выступили с инициативой «амнистировать» всех, кто ранее получил поддельные QR-коды, и дать им вакцинироваться.

По словам депутата, окончательного решения о поддержке законопроектов партией еще не принято. Его озвучат ближе к рассмотрению новых норм на заседании Госдумы, а также с учетом внесения предложенных поправок.

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