Три случая возгорания произошло в Псковской области за сутки

09:22, 25 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области произошло три случая возгорания за сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

24 ноября в 8:29 в деревне Мошкино Печорского района произошло возгорание в жилом доме в хозяйственном помещении из-за короткого замыкания электропроводки.

В 1:34 в СНТ «Пристань-2» Псковского района из-за короткого замыкания сгорела хозяйственная постройка.

В Великих Луках в 00:42 в многоквартирном пятиэтажном доме в однокомнатной квартире на кухне подожгли полотенце. Возгорание ликвидировали до прибытия сотрудников пожарной охраны.



