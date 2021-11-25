Детский сад и несколько домов остались без воды из-за аварии на улице Юбилейной в Пскове
Несколько аварийных бригад Горводоканала устраняют аварию на улице Юбилейной, 34а, сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».
Авария произошла ночью. В настоящий момент несколько домов по адресам улица Юбилейная, 30а, 32, 32 и детский сад на улице Шестака, 18 остаются без водоснабжения.
В детский сад осуществлён подвоз воды. В случае увеличения времени ликвидации аварии в жилые дома также будет осуществлён подвоз воды.
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25 ноября 2021
Детский сад и несколько домов остались без воды из-за аварии на улице Юбилейной в Пскове
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