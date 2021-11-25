Уголовная ответственность грозит жительнице Бежаницкого района за долги по алиментам
Жительнице Бежаницкого района грозит уголовная ответственность за долги по алиментам в размере 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.
С должницы взыскивали средства на счетах в кредитных учреждениях, а также ограничили выезд из страны. Кроме того, ей назначили 50 часов обязательных работ. Данные часы женщиной не отбыты, денежные средства в счет погашения алиментов не поступают, в связи с чем, в отношении неё возбудили уголовное дело.
Теперь должнице грозит уголовная ответственность в виде назначения исправительных работ до одного года, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
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