Уголовная ответственность грозит жительнице Бежаницкого района за долги по алиментам

09:39, 25 ноября 2021, ПАИ

Жительнице Бежаницкого района грозит уголовная ответственность за долги по алиментам в размере 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

С должницы взыскивали средства на счетах в кредитных учреждениях, а также ограничили выезд из страны. Кроме того, ей назначили 50 часов обязательных работ. Данные часы женщиной не отбыты, денежные средства в счет погашения алиментов не поступают, в связи с чем, в отношении неё возбудили уголовное дело.

Теперь должнице грозит уголовная ответственность в виде назначения исправительных работ до одного года, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.