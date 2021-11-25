Кровлю капитально отремонтировали в доме №7 в деревне Ротово Печорского района

09:50, 25 ноября 2021, ПАИ

18 ноября 2021 года состоялась приемочная комиссия выполненных работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме по адресу: Печорский район, деревня Ротово, дом 7. Работы выполнила подрядная организация ООО «Гриал», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту было демонтировано старое наплавляемое кровельное покрытие, выполнен ремонт стяжки и устройство новой рулонной кровли. Также произведен ремонт вентиляционных шахт, выполнена замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах, выполнено устройство кабин выхода на крышу.

Напомним, в Печорском районе полностью выполнены работы по краткосрочному плану на 2021 год. Капитальный ремонт элементов был проведен по следующим адресам:

1) Печоры, Индустриальная, 2 (крыша);

2) Печоры, Мелиораторов, 17 (крыша);

3) Печоры, Садовая, 10 (фасад);

4) Печорский район, деревня Ротово, дом 7 (крыша).

В 2022 году запланированы работы по капитальному ремонту 7 фасадов и 4 крыш в 11 многоквартирных домах.

В фонде при этом отметили, что собираемость взносов на капитальный ремонт в Печорском районе с марта 2015 года по октябрь 2021 года с нарастающим итогом составляет 77,16%, что на 15% ниже общего уровня собираемости по Псковской области. При собираемости на уровне 95% дополнительно можно было бы выполнить капитальный ремонт 8 крыш или капитальный ремонт систем теплоснабжения в 3 пятиэтажных панельных домах.