Фальшивые банкноты обнаружили в финансовых организациях Пскова и Великих Лук

09:57, 25 ноября 2021, ПАИ

В Пскове и Великих Луках выявлены фальшивые банкноты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 23 ноября в Пскове в финансовой организации была обнаружена фальшивая пятитысячная банкнота. Еще одну достоинством две тысячи рублей обнаружили 24 ноября в Великих Луках в финансовом учреждении.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, подчеркнули в ведомстве.