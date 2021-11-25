Фальшивые банкноты обнаружили в финансовых организациях Пскова и Великих Лук
В Пскове и Великих Луках выявлены фальшивые банкноты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
В частности, 23 ноября в Пскове в финансовой организации была обнаружена фальшивая пятитысячная банкнота. Еще одну достоинством две тысячи рублей обнаружили 24 ноября в Великих Луках в финансовом учреждении.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, подчеркнули в ведомстве.
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