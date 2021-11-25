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Общество

Почти 260 млн человек в мире заразились COVID-19

По состоянию на утро 25 ноября в мире зарегистрировано 259 768 780 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 193 034 человека. Количество выздоровевших – 234 911 954.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 48 972 550. В этой стране от коронавируса умерло 798 245 человек, выздоровело – 38 787 694.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 9 434 393 человека, 8 126 376 пациентов выздоровело, 267 819 – умерло.

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