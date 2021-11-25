Российская вакцина для подростков станет доступна к Новому году

10:14, 25 ноября 2021, ПАИ

Вакцина для детей «Спутник М» станет доступной в конце декабря, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, пишут «Ведомости».

Представитель научного центра им. Гамалеи Александр Кузнецов заявил, что Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков «Гам-Ковид-Вак-М» и на данный момент препарат находится на третьей фазе клинических испытаний.

По предварительным результатам испытаний, вакцина эффективна и безопасна для детей. Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что единственный побочный эффект данного препарата – небольшое повышение температуры максимум до 37,4 градуса.

Новый препарат рассчитан на детей в возрасте от 12 до 17 лет, вакцинация будет проходить так же, как и «Спутником V», но дозировка подростковой вакцины в пять раз меньше, чем для взрослых. По словам педиатра и вакцинолога Евгения Тимакова, это поможет детям выработать иммунитет выше, чем у взрослых.

Первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко в эфире телеканала «Россия-24» 24 ноября призвал родителей привить подростков от COVID-19, так как дети являются основными переносчиками коронавируса и источниками заражения родных.

В ходе совещания с членами правительства 24 ноября, где обсуждался новый препарат, президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация подростков будет добровольной.