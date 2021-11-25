Назначены члены нового состава Избирательной комиссии Псковской области
Псковское областное Собрание депутатов назначило членов нового состава региональной Избирательной комиссии. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября.
В результате тайного голосования решено включить в состав комиссии Алексея Васильева, Константина Калиниченко, Сергея Ковальчука, Святослава Колинко, Илью Можаева, Олега Смирнова, Василия Темина.
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