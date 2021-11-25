Сыр и сливочное масло украл мужчина из магазина в Великих Луках

10:18, 25 ноября 2021, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

24 ноября в 16:05 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» задержали гражданина, который совершил кражу из магазина. 44-летний местный житель, находясь в магазине на проспекте Гагарина, украл сыр и сливочное масло на сумму более 1000 рублей.

Правонарушителя заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

По факту кражи идет проверка.