Нина Антипова вошла в состав Общественной палаты Псковской области

13:17, 25 ноября 2021, ПАИ

Псковское областное Собрание депутатов избрало члена Общественной палаты Псковской области на 2021–2024 годы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко выступил в поддержку кандидатуры Нины Антиповой. Он заметил, что она является активным общественником, который не только работает в профсоюзном объединении, но и с детьми. По словам Виктора Остренко, это последовательный, деятельный человек, который объективно имеет право на место в Общественной палате Псковской области.

По результатам тайного голосования Нина Антипова включена в состав палаты.