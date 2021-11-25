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Общество

Нина Антипова вошла в состав Общественной палаты Псковской области

Псковское областное Собрание депутатов избрало члена Общественной палаты Псковской области на 2021–2024 годы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко выступил в поддержку кандидатуры Нины Антиповой. Он заметил, что она является активным общественником, который не только работает в профсоюзном объединении, но и с детьми. По словам Виктора Остренко, это последовательный, деятельный человек, который объективно имеет право на место в Общественной палате Псковской области.

По результатам тайного голосования Нина Антипова включена в состав палаты.  

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