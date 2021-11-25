Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Псков 6 января

6 января в Псков прибудет передвижная резиденция зимнего волшебника — сказочный поезд Деда Мороза, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В необычном составе имеется паровоз, салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга и Костромы. Пассажиры поезда — Дед Мороз, Снегурочка и их сказочная команда.

Посетители вокзала, где волшебный экспресс сделает остановку, смогут принять участие в развлекательной праздничной программе и окунуться в атмосферу торжества. Обладателей билетов ожидает отдельная программа, встреча с Дедом Морозом в поезде и подарки.

Приобрести билет на один из детских сеансов можно будет в ближайшее время здесь.

Путешествие Деда Мороза начнется 5 декабря из Великого Устюга. За 41 день Дед Мороз сделает остановки и поздравит детей из 36 российских городов, включая Ярославль, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Казань, Самару, Волгоград, Махачкалу, Гудермес, Назрань, Минеральные Воды, Сочи, Ростов-на-Дону, Москву, Псков, Санкт-Петербург, Петрозаводск и другие. 

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

25 ноября 2021

Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области
25 ноября 2021

Параметры бюджета территориального ФОМС изменились в Псковской области
25 ноября 2021

У пожилых пациентов коронавирус становится триггером к слабоумию – псковский психиатр
25 ноября 2021

Началась видеотрансляция пресс-конференции с псковским врачом-педиатром
25 ноября 2021

Бессонница, головокружения и скачки настроения сопровождают переболевших COVID-19 псковичей
25 ноября 2021

Сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Псков 6 января
25 ноября 2021

Более 652 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
25 ноября 2021

Российская вакцина для подростков станет доступна к Новому году

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...