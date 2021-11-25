Сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Псков 6 января

10:25, 25 ноября 2021, ПАИ

6 января в Псков прибудет передвижная резиденция зимнего волшебника — сказочный поезд Деда Мороза, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В необычном составе имеется паровоз, салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга и Костромы. Пассажиры поезда — Дед Мороз, Снегурочка и их сказочная команда.

Посетители вокзала, где волшебный экспресс сделает остановку, смогут принять участие в развлекательной праздничной программе и окунуться в атмосферу торжества. Обладателей билетов ожидает отдельная программа, встреча с Дедом Морозом в поезде и подарки.

Приобрести билет на один из детских сеансов можно будет в ближайшее время здесь.

Путешествие Деда Мороза начнется 5 декабря из Великого Устюга. За 41 день Дед Мороз сделает остановки и поздравит детей из 36 российских городов, включая Ярославль, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Казань, Самару, Волгоград, Махачкалу, Гудермес, Назрань, Минеральные Воды, Сочи, Ростов-на-Дону, Москву, Псков, Санкт-Петербург, Петрозаводск и другие.