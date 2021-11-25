Параметры бюджета территориального ФОМС изменились в Псковской области

11:22, 25 ноября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в параметры текущего бюджета территориального ФОМС. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября.

Доходы территориального фонда обязательного медицинского страхования области увеличиваются на 340 млн 242,1 тысячи рублей, в том числе за счёт безвозмездных поступлений из федерального фонда – на 332 млн 720,5 тысячи рублей и неналоговых доходов – на 7 млн 521,6 тысячи рублей. С учётом дополнительных средств общий объем доходов территориального фонда составит 8 млрд 986 млн 874 тысячи рублей, расходы превысят цифру в 9 млрд рублей.

Изменения связаны с выделением ФОМС дополнительных средств на компенсацию расходов, связанных с оплатой медпомощи, оказываемой жителям области, больным коронавирусом. На возмещение дефицита по оплате уже оказанной медпомощи ковид-пациентам регион получил более 321 млн рублей.

Ещё почти 13 млн рублей направляется на проведение углублённой диспансеризации для обследования пациентов, требующих дополнительного наблюдения.

Законопроект принят в двух чтениях.