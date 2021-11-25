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Общество

«Е-Диктант» могут написать жители Псковской области

Жители Псковской области старше 12 лет снова смогут проверить свои знания и ответить на вопросы Всероссийского диктанта по энергосбережению в сфере ЖКХ «Е-Диктант». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие проводится по инициативе государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ. Оператором Диктанта выступает Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего».

В этот раз «Е-Диктант» проходит также в онлайн-формате на официальном сайте http://www.energydict.ru и включает в себя вопросы и задачи с четырьмя вариантами ответов на темы, связанные с экономией тепла, электроэнергии, водосбережением как в своей квартире, так и в многоквартирном доме, рациональным использованием природных ресурсов, применением энергоэффективных технологий. В отборочном туре участникам предстоит ответить на 50 вопросов за 90 минут в личном кабинете в любое удобное время до 7 декабря. Во второй этап пройдут те участники, которые дадут не менее половины правильных ответов в первом. Для них 11 декабря в прямом эфире будут подготовлены 30 разноформатных заданий, включая вопросы с использованием фрагментов из кинематографа и мультфильмов. По итогам подсчета баллов, набранных за 2-й тур, будут определены 115 победителей.

Также для всех участников «Е-Диктанта» пройдет конкурс в социальных сетях и лотерея во время проведения 2-го тура.

Все победители будут награждены ценными призами и подарками.

Вся подробная информация о проведении Диктанта - на официальном сайте: http://www.energydict.ru.

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