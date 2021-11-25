Публичные слушания о процедуре банкротства проведёт для псковичей налоговая инспекция

10:50, 25 ноября 2021, ПАИ

Обсудить проведение процедуры банкротства на публичных слушаниях приглашают жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Темой публичных слушаний станут общие принципы, применяемые налоговыми органами при заключении мирового соглашения до введения процедуры банкротства и в процедурах банкротства по требованиям об уплате обязательных платежей. Мероприятие пройдет в рамках реализации приоритетной программы стратегического развития России «Реформа контрольной и надзорной деятельности» УФНС России по Псковской области.

8 декабря с 10:00 до 11:00 УФНС России по Псковской области проведёт публичные слушания в формате онлайн-обсуждения по теме: «Общие принципы, применяемые налоговыми органами при заключении мирового соглашения до введения процедуры банкротства и в процедурах банкротства по требованиям об уплате обязательных платежей».

В качестве докладчика выступит заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства Ольга Зайцева.

Вопросы для обсуждения следует направить до 6 декабря на электронный адрес: public.r6000@nalog.ru

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться здесь.