Началась видеотрансляция пресс-конференции с псковским врачом-педиатром
25 ноября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция с врачом-педиатром.
Почему дети часто болеют ОРВИ? Как и чем повысить у ребёнка иммунитет? Могут ли принести вред малышу домашние питомцы? Какие игрушки опасны для детей? Когда и зачем ребёнку нужно давать рыбий жир?
На эти и другие вопросы ответит врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Татьяна Михайлова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Играете ли вы в видеоигры?
25 ноября 2021
У пожилых пациентов коронавирус становится триггером к слабоумию – псковский психиатр
25 ноября 2021
Бессонница, головокружения и скачки настроения сопровождают переболевших COVID-19 псковичей