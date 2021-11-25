Началась видеотрансляция пресс-конференции с псковским врачом-педиатром

11:05, 25 ноября 2021, ПАИ

25 ноября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция с врачом-педиатром.

Почему дети часто болеют ОРВИ? Как и чем повысить у ребёнка иммунитет? Могут ли принести вред малышу домашние питомцы? Какие игрушки опасны для детей? Когда и зачем ребёнку нужно давать рыбий жир?

На эти и другие вопросы ответит врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Татьяна Михайлова.