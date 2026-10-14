Депутаты Пскова обсудили поправки в городской Устав и границы двух ТОС
Комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы рассмотрел поправки в Устав города. Заседание прошло под председательством Алексея Форша, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.
Изменения необходимы, чтобы привести городской Устав в соответствие с федеральным законом № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Об этом сообщили представители юридического отдела аппарата гордумы.
Также депутаты обсудили установление границ территорий, на которых работают территориальные общественные самоуправления (ТОС) «Пять – Семь – Девять» и «Народная 51».
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