Депутаты Пскова обсудили поправки в городской Устав и границы двух ТОС

11:09, 14 октября 2026, ПАИ

Комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы рассмотрел поправки в Устав города. Заседание прошло под председательством Алексея Форша, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

Изменения необходимы, чтобы привести городской Устав в соответствие с федеральным законом № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Об этом сообщили представители юридического отдела аппарата гордумы.

Также депутаты обсудили установление границ территорий, на которых работают территориальные общественные самоуправления (ТОС) «Пять – Семь – Девять» и «Народная 51».