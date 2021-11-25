Псковичи-победители «Большой перемены» поделились впечатлениями от конкурса

11:12, 25 ноября 2021, ПАИ

Юные псковичи, которые стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена», поделились впечатлениями и рассказали, как им удалось добиться успеха, пишет «Псковская правда».

Четверо школьников и пятеро студентов Псковской области стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» и получили деньги, которые можно потратить на образование, развитие своих бизнес-идей, приобретение жилья или гаджетов, оплату проезда к месту учебы.

Президент псковского многопрофильного лицея № 8, лидер школьного самоуправления 11-классник Денис Жигунов рассказал, что ему нравится история, политика, обществознание, а в будущем он хочет стать президентом России.

«Я планирую поступить на бюджет, но даже если и не поступлю, воспользуюсь «подушкой безопасности» в виде выигранного миллиона», - отмечает Денис.

Великолучанин Арсений Иванов увлекается музыкой, пишет стихи и изучает английский. Будучи человеком творческим, в конкурсе «Большая перемена» он выбрал направление «Твори».

Он отметил, что принял участие в конкурсе для проверки себя и демонстрации своих навыков.

Студентка Алена Фёдорова, которая выиграла в конкурсе миллион, не отрицает, что размер выигрыша сыграл не последнюю роль в решении поучаствовать в «Большой перемене», но совсем не главную. Куда важнее казалось приобрести опыт в написании проектов.

«Победа в конкурсе – это не выигрыш в лотерею, победители проделали большую работу, затратили много сил и времени, чтобы добиться результата», - отмечает Алена.