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Общество

Полмиллиона рублей передала мошенникам пенсионерка в Пскове

В Пскове пенсионерка стала жертвой мошенников и перевела им полмиллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

23 ноября 83-летней женщине позвонил неизвестный и заявил, что якобы ее сын совершил ДТП и теперь его могут привлечь к уголовной ответственности. Чтобы избежать этого — нужны деньги. Пенсионерка согласилась на условия, к ней приехал курьер, и она отдала ему 500 тысяч рублей.

Только после этого горожанка решила позвонить своему сыну и узнать, как у него дела. Выяснилось, что никаких ДТП он не совершал. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело, отметили в ведомстве. В региональном УМВД также добавили, что это уже третий подобный случай за один день в Пскове.

Как уже сообщалось, за деньгами к пенсионеркам приходил мужчина на вид лет тридцати, рост 170-180 сантиметров, одежда темная. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией об этом гражданине и обстоятельствах произошедшего, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.

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