Почти на 30% снизилось число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России

11:36, 25 ноября 2021, ПАИ

В России стабилизировалась ситуация с распространением ВИЧ-инфекции. Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в РФ с 2017 года по 2020 год снизилось почти на 30 % – с 85,8 до 60,3 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Министр здравоохранения РФ подчеркнул, что работу по улучшению ситуации нужно продолжать.

«Мы видим, что силы наши не должны ослабевать, и мы должны нашу борьбу строить более эффективно и расширять», – сказал министр в ходе выступления на VII Всероссийском форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.