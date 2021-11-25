Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти на 30% снизилось число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России

В России стабилизировалась ситуация с распространением ВИЧ-инфекции. Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в РФ с 2017 года по 2020 год снизилось почти на 30 % – с 85,8 до 60,3 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Министр здравоохранения РФ подчеркнул, что работу по улучшению ситуации нужно продолжать.

«Мы видим, что силы наши не должны ослабевать, и мы должны нашу борьбу строить более эффективно и расширять», – сказал министр в ходе выступления на VII Всероссийском форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

25 ноября 2021

Михаил Ведерников поручил привести в порядок тротуары в микрорайоне Остров-3
25 ноября 2021

Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области
25 ноября 2021

Параметры бюджета территориального ФОМС изменились в Псковской области
25 ноября 2021

У пожилых пациентов коронавирус становится триггером к слабоумию – псковский психиатр
25 ноября 2021

Началась видеотрансляция пресс-конференции с псковским врачом-педиатром
25 ноября 2021

Бессонница, головокружения и скачки настроения сопровождают переболевших COVID-19 псковичей
25 ноября 2021

Сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Псков 6 января
25 ноября 2021

Более 652 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...