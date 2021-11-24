Выставка Ирины Васильевой откроется в галерее «Цех» 25 ноября

11:52, 25 ноября 2021, ПАИ

25 ноября в 18:00 в театральной галерее «Цех» откроется выставка Ирины Васильевой «Приметы осени», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского театра драмы.

«В работах Ирины Васильевой повседневные предметы не просто красивы и иногда забавны, но грандиозны и величественны, и оттого неожиданно приобретают символическое вневременное измерение. Сюжеты работ Ирины Васильевой в буквальном смысле лежат на поверхности. Поэтому у выставки «Приметы осени» в галерее «Цех» есть название-двойник – «Предметы осени». Оно подчеркивает тематические и стилистические особенности взаимоотношений художника с предметом изображения, на которые обращают внимание многие зрители, не исключая и зрителей-искусствоведов», - говорится в анонсе к выставке.

Ирина Васильева – один из самых востребованных андеграундных петербургских художников своего поколения. Живописец, график, создатель объектов, авторских книг и мультипликации. В живописи наследует традициям художников «арефьевского круга» - золотого фонда ленинградского неофициального искусства второй половины XX века. Работы Ирины Васильевой узнаваемы и своеобразны: ее отношение к объекту одновременно иронично и лирично, а пластическая манера строится на сочетании наивности и примитивизма с интеллектуальностью, техническим мастерством и утонченностью.

Ирина Васильева родилась в 1970 году в Ленинграде. Окончила художественную школу им. Б.В. Иогансона при Академии художеств им. И.Е. Репина. Училась в Свободной Академии в мастерской кино- и видеорежиссуры Бориса Юханова. Участник группы «Митьки» с 1987 года, «Общества Любителей Живописи и Рисования» с 2005 года, «Васильки» с 2010 года. Работы Ирины Васильевой хранятся в Государственном музее «Царскосельская коллекция», в Музее нонконформистского искусства, Музее современного искусства «Эрарта», а также во множестве частных коллекций. В настоящее время Ирина Васильева живет и работает в Кронштадте.

Открытие выставки «Приметы осени» состоится 25 ноября в 18:00. Выставка будет открыта для посещения в галерее до 12 декабря ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный.