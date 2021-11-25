Псковские депутаты поддержали федеральную инициативу о введении штрафов для неаттестованных гидов

11:56, 25 ноября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали федеральную инициативу по дополнению Кодекса об административных правонарушениях в части правового регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября.

Депутат Олег Брячак поинтересовался, что предусматривает данный законопроект.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов напомнил о трагической истории, которая случилась при взятии Эльбруса группой туристов. «В нашем регионе сейчас активно развивается экстремальный, пеший туризм. Хотелось бы, чтобы проводники, инструкторы несли ответственность и понимали, с какими рисками связана их работа», - заявил он. Данный законопроект вносят депутаты Госдумы.

С 1 июля 2022 вступают силу изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Новые нормы предусматривают корректировку основных понятий в сфере экскурсионной деятельности, регламентируют условия оказания этих услуг, вводят обязательную аттестацию экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Органы власти наделяются полномочиями по осуществлению государственного и регионального контроля. В связи с этим устанавливается ответственность за несоблюдение установленных законом требований.