Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поручил привести в порядок тротуары в микрорайоне Остров-3

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил привести в порядок тротуары в микрорайоне Остров-3 города Острова. Об этом с приема граждан 25 ноября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

С просьбой об оказании содействия в устройстве тротуаров на улице Фестивальной в микрорайоне Остров-3 к главе региона обратилась Валерия Ларионова. По ее словам, на этой улице находится школа №4, по этому тротуару в учебное заведение ходят постоянно дети.

«Я сама училась в этой школе, сейчас там учится сестра, дети ходят в школу по проезжей части. Там находится отдел скорой помощи, Дом офицеров, люди ходят на остановку по этому тротуару», - отметила Валерия Ларионова.

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов пояснил заявительнице, что сейчас идет разработка проектно-сметной документации на ремонт тротуаров, всего отремонтируют 4 километра. По его словам, 31 января подрядчик «зайдет на экспертизу», торги пройдут весной, чтобы завершить ремонт 1 сентября.

Михаил Ведерников добавил, что в итоге будет отремонтировано даже больше, чем планировалось.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

25 ноября 2021

Псковский педиатр: Залог хорошего иммунитета – хороший десятичасовой сон
25 ноября 2021

Законопроект о QR-кодах поддержали депутаты Псковского областного Собрания
25 ноября 2021

Врач-педиатр рассказала псковичам, сколько раз ребёнок может болеть за год
25 ноября 2021

Почти 34 тысячи человек заболели COVID-19 в России за сутки
25 ноября 2021

Михаил Ведерников поручил привести в порядок тротуары в микрорайоне Остров-3
25 ноября 2021

Лесное законодательство изменили в Псковской области
25 ноября 2021

Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области
25 ноября 2021

Параметры бюджета территориального ФОМС изменились в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...