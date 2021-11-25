Михаил Ведерников поручил привести в порядок тротуары в микрорайоне Остров-3

12:03, 25 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил привести в порядок тротуары в микрорайоне Остров-3 города Острова. Об этом с приема граждан 25 ноября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

С просьбой об оказании содействия в устройстве тротуаров на улице Фестивальной в микрорайоне Остров-3 к главе региона обратилась Валерия Ларионова. По ее словам, на этой улице находится школа №4, по этому тротуару в учебное заведение ходят постоянно дети.

«Я сама училась в этой школе, сейчас там учится сестра, дети ходят в школу по проезжей части. Там находится отдел скорой помощи, Дом офицеров, люди ходят на остановку по этому тротуару», - отметила Валерия Ларионова.

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов пояснил заявительнице, что сейчас идет разработка проектно-сметной документации на ремонт тротуаров, всего отремонтируют 4 километра. По его словам, 31 января подрядчик «зайдет на экспертизу», торги пройдут весной, чтобы завершить ремонт 1 сентября.

Михаил Ведерников добавил, что в итоге будет отремонтировано даже больше, чем планировалось.