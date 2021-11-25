Почти 34 тысячи человек заболели COVID-19 в России за сутки

12:10, 25 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 33 796 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

24 ноября в стране зафиксировано 1 238 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 38 450 человек.

Всего по состоянию на 25 ноября в России выявлено 9 468 189 случаев заболевания коронавирусом, 8 164 826 человек выздоровело, 269 057 – умерло.