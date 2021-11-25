Около 800 белорусских деревянных поддонов развернули на границе в Невельском районе

12:11, 25 ноября 2021, ПАИ

В фитосанитарном контрольном пункте Лобок Невельского района сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения в сфере фитосанитарного законодательства при ввозе 756 деревянных поддонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Продукцию везли автотранспортным средством из Белоруссии в адрес торговой компании Ленинградской области.

Выяснилось, что на перемещаемые поддоны отсутствовал фитосанитарный сертификат, удостоверяющий безопасность и полное соответствие продукции карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза.

Ввоз поддонов на территорию Российской Федерации запрещен, выдано предписание о возврате груза в Белоруссию.