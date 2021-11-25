Около 800 белорусских деревянных поддонов развернули на границе в Невельском районе
В фитосанитарном контрольном пункте Лобок Невельского района сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения в сфере фитосанитарного законодательства при ввозе 756 деревянных поддонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Продукцию везли автотранспортным средством из Белоруссии в адрес торговой компании Ленинградской области.
Выяснилось, что на перемещаемые поддоны отсутствовал фитосанитарный сертификат, удостоверяющий безопасность и полное соответствие продукции карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза.
Ввоз поддонов на территорию Российской Федерации запрещен, выдано предписание о возврате груза в Белоруссию.
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