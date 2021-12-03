Псковские волонтёры намерены бороться со сквернословием

13:31, 03 декабря 2021, ПАИ

В рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года с 1-го октября стартовал международный конкурс социальных проектов в области здоровьесбережения «Доброволец – ПРО». Проект «Доброволец» направлен на поддержку молодёжных инициатив. А участие в конкурсе – возможность реализовать самые смелые идеи, которые помогут сохранить и приумножить здоровье подрастающего поколения, получить богатый опыт и экспертное мнение от профессионалов в проектной деятельности.

Команда «Дорогою добра» Тямшанской гимназии Псковской области делится историей своего прихода к волонтёрской деятельности и актуальностью помощи нуждающимся слоям населения.

– Расскажите о своем проекте на конкурсе «Доброволец – ПРО»…

– Проект команды «Дорогою добра» посвящён актуальной проблеме не только нашего учебного заведения, но и региона в целом – сквернословию. Основной целью его мы ставим задачу уменьшения уровня использования ненормативной лексики среди учеников школ Псковской области. Таким образом мы боремся за чистоту русского языка и сохранение лексического наследия наших предков.

– Как появился ваш волонтёрский отряд?

– В прошлом году в гимназию пришло приглашение поучаствовать в конкурсе «Здоровая Россия. Общее дело». Идея конкурса нас очень вдохновила, и ученики старших классов выступили на первом конкурсе «Общего дела». Тогда команда заняла 15-е место среди большого количества волонтёрских отрядов со всей России. Окрыленные этим успехом, ученики гимназии выступили за создание на базе учебного заведения волонтёрского отряда, которому уже исполнился год со дня основания. Именно поэтому в этом году мы уже не сомневались, что будем участвовать во втором конкурсе «Доброволец – ПРО». За год деятельности мы также провели несколько экологических мероприятий и акций.

– Какие цели на будущее ставите перед волонтёрским отрядом?

– Главное – показать каждому ребёнку и подростку, что своё лучшее будущее мы творим собственными руками, и привлечь их к совместной деятельности таким образом. Мы верим, что, если каждый житель региона внесёт свою малую лепту в общее дело сохранения экологии, культуры и идентичности, да и просто поможет старенькому соседу по лестничной площадке сходить за продуктами, это изменит и людей, и страну в сторону гуманности и человеколюбия, чего так не хватает современным молодым людям.

– Считаете ли вы волонтёрское движение важным элементом государства?

– Безусловно, так как на сегодняшний день любое крупное событие в России проходит не без помощи волонтёров, которые порой становятся его движущей силой. Без добровольцев вообще много чего не было бы. Они постоянно напоминают окружающим о помощи нуждающимся группам населения и вдохновляют своим примером остальных пусть на маленькую, но помощь ближнему. Так в обществе распространяется гуманизм и любовь. И через некоторое время мы все получим плоды этого неоплаченного деньгами, но оплаченного людскими эмоциями и благодарностью труда.

– Какие черты отличают обычного человека от волонтёра?

– Не хотелось бы говорить о таком чётком разграничении, так как любой человек приходит к осознанию помощи людям, просто в разное время своей жизни и в разной степени деятельности. Нельзя назвать добровольцем только молодого человека, принимающего участие в экологических акциях, крупных мероприятиях. Волонтёром может быть любой житель России вне зависимости от пола и возраста. И добровольчество не ограничивается несколькими сферами деятельности, их много. Например, знаменитый отряд «ЛизаАлерт» состоит из волонтёров. Многие известные спортсмены в период пандемии записывали свои тренировки и выкладывали на портал SWOYS, чтобы люди из отдаленных регионов могли поддерживать физическую форму. Да даже безвозмездно вести профессиональные уроки для волонтёров или начинающих специалистов тоже является разновидностью добровольческой деятельности. Помогать нуждающимся – в силах каждого из нас.

Беседовала Юлия Иевлева