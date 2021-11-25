Для строительства водопровода 27 и 28 ноября перекроют участок улицы Карла Маркса в Пскове
С 9:00 27 ноября до 24:00 28 ноября в Пскове закрывается для движения автотранспорта участок улицы Карла Маркса в районе дома №9 (между улицами Пушкина и Воровского). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.
Перекрытие связано с выполнением работ по строительству водопровода. В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Красных Партизан и Воровского.
Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении следует обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.
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