Для строительства водопровода 27 и 28 ноября перекроют участок улицы Карла Маркса в Пскове

12:14, 25 ноября 2021, ПАИ

С 9:00 27 ноября до 24:00 28 ноября в Пскове закрывается для движения автотранспорта участок улицы Карла Маркса в районе дома №9 (между улицами Пушкина и Воровского). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Перекрытие связано с выполнением работ по строительству водопровода. В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Красных Партизан и Воровского.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении следует обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.