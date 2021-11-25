Как научить ребёнка не бояться сдавать кровь, рассказала псковский педиатр

17:48, 25 ноября 2021, ПАИ

Врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Татьяна Михайлова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала, как научить ребёнка не бояться сдавать кровь.

По её словам, в первую очередь, родители должны понимать, что боязнь врачей и чего-либо – страх неизвестности, поэтому необходимо объяснить ребёнку, как у него возьмут анализ крови.

Для того чтобы ребёнок не боялся и меньше переживал, родителям следует объяснить процедуры, которые ему необходимо пройти. Также необходимо и самой маме не волноваться перед процедурой, так как ребёнок все понимает и тоже может быть взволнован.

«Лучше попробуйте ролевые игры с игрушками, пускай вы или ваш ребёнок поиграет за врача. Таким образом ребёнок будет знать, что ничего страшного в этом нет. Я сама часто стараюсь расположить ребёнка к себе с помощью игрушек, такая практика очень востребована», – поделилась опытом Татьяна Михайлова.

Как объяснила педиатр детской поликлиники, на данный момент скарификаторы настолько усовершенствованы, что ребёнок почти и не поймет, что его укололи.