Участок улицы Карла Маркса в Пскове перекрыт для строительства водопровода
С 9:00 27 ноября до 24:00 28 ноября в Пскове закрыт участок улицы Карла Маркса в районе дома №9 (между улицами Пушкина и Воровского). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.
Перекрытие связано с выполнением работ по строительству водопровода. В качестве объездов рекомендуется использовать: улицы Красных партизан и Воровского.
Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении следует обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.
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