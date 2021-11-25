Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Медаль Александра Невского учредили в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в региональный закон «О наградах Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 25 ноября.

В соответствии с законопроектом расширяются возможности для награждения граждан за заслуги перед Псковской областью. Вводится новый вид награды - медаль Александра Невского, которую можно будет получить за особый вклад в возрождение исторического наследия региона, духовное, нравственное и патриотическое воспитание граждан, развитие экономики, науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, добровольчества (волонтерства) и других общественно значимых сфер деятельности на территории Псковской области.

Медаль учреждается в честь празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, в иерархической системе наград Псковской области расположится между медалью «За заслуги перед Псковской области» и медалью «Родительская слава».

При награждении медалью единовременное государственное пособие не выплачивается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

25 ноября 2021

Александр Котов призвал коллег присоединиться к акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»
25 ноября 2021

Медаль Александра Невского учредили в Псковской области
25 ноября 2021

Жители Пскова смогут невооружённым глазом разглядеть самую яркую комету года
25 ноября 2021

600 КамАЗов строительного мусора нужно псковским зоозащитникам для подготовки участка под будущий приют

25 ноября 2021

Псковский педиатр: Залог хорошего иммунитета – хороший десятичасовой сон
25 ноября 2021

Законопроект о QR-кодах поддержали депутаты Псковского областного Собрания
25 ноября 2021

Врач-педиатр рассказала псковичам, сколько раз ребёнок может болеть за год
25 ноября 2021

Почти 34 тысячи человек заболели COVID-19 в России за сутки

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...