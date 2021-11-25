Медаль Александра Невского учредили в Псковской области

13:27, 25 ноября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в региональный закон «О наградах Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 25 ноября.

В соответствии с законопроектом расширяются возможности для награждения граждан за заслуги перед Псковской областью. Вводится новый вид награды - медаль Александра Невского, которую можно будет получить за особый вклад в возрождение исторического наследия региона, духовное, нравственное и патриотическое воспитание граждан, развитие экономики, науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, добровольчества (волонтерства) и других общественно значимых сфер деятельности на территории Псковской области.

Медаль учреждается в честь празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, в иерархической системе наград Псковской области расположится между медалью «За заслуги перед Псковской области» и медалью «Родительская слава».

При награждении медалью единовременное государственное пособие не выплачивается.