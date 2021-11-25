Владимир Путин сменил главу ФСИН

13:00, 25 ноября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, сообщается на сайте Кремля.

Другим указом глава государства назначил на эту должность Аркадия Гостева, который ранее был заместителем руководителя МВД.

Напомним, Александр Калашников занимал пост директора ФСИН с 8 октября 2019 года, а до этого являлся начальником управлений ФСБ по Республике Коми и Красноярскому краю (2011-2019).