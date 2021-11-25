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Мамы-антиврачи и ветряночные вечеринки: мнение псковского педиатра

Врач-педиатр Псковской детской областной поликлиники Татьяна Михайлова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала о мамах-антиврачах и «ветряночных вечеринках».

Татьяна Михайлова объяснила, что это право каждой мамы: лечить ребёнка самостоятельно дома или отводить к врачу, но важно понимать, что родителю необходимо приводить своего ребёнка на профилактические осмотры в поликлинику, так как не все болезни протекают видимо. К тому же каждый ребёнок переносит болезни индивидуально.

На данный момент профилактические осмотры ребёнка до года происходят каждый месяц, с двух до трёх лет врач осматривает ребёнка раз в три месяца, так как это самые активные периоды роста в жизни каждого человека. После трёх лет ребёнка следует показывать врачу в профилактических целях раз в год.

«На профилактике мы взвешиваем вес ребёнка и отмеряем его рост, чтобы проследить за тем, что всё в порядке. Также в первые три года можно выявить различные отклонения в развитии ребёнка, в речи. К определенному возрасту ребёнок должен овладеть определенными навыками, например держать голову, переворачиваться, если речь идёт о малышах. Если ребёнок этого не умеет, то это уже звоночек для врача и для мамы», – объяснила Татьяна Михайлова.

Кроме того, педиатр посоветовала не устраивать «ветряночные вечеринки» или любые другие подобные мероприятия, так как все дети переносят болезни индивидуально «и нет никакой гарантии, что именно ваш ребёнок перенесёт болезнь с легкостью».

«До этого я работала в НИИ детских инфекций в Санкт-Петербурге и наблюдала ветряночный энцефалит. Не все дети переносят даже ветрянку легко. Если родитель беспокоится о ребёнке, то лучше сделать вакцину, чтобы у ребёнка сформировался иммунитет и даже если он заболеет, то здесь уже будут гарантии, что болезнь пройдёт легко», – объяснила врач.

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