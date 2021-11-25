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Жители Пскова смогут невооружённым глазом разглядеть самую яркую комету года

Фото: Станислава Короткого

В декабре самая яркая комета 2021 года C/2021 A1 (Леонард) достигнет максимальной яркости и жители Пскова и всей Псковской области смогут разглядеть её на тёмном небе невооруженным глазом, сообщает группа «ВКонтакте» «Астроверты».

Комета будет видна на всей территории России. Лучше всего её искать за два часа до восхода Солнца над восточной частью горизонта. 3 декабря Леонард пролетит на фоне скопления М3. Ярким ориентиром для поисков хвостатой гостьи будет звезда Арктур, около которой комета пролетит 6 декабря. 8 декабря Земля пройдет плоскость орбиты кометы и из-за этого мы увидим ее хвост в виде тонкого длинного «шипа».

12 декабря комета пройдёт на минимальном расстоянии от Земли в 35 млн км. В этот же день C/2021 A1 достигнет максимальной яркости. Это будет последнее утро с благоприятными условиями видимости в России. 18 декабря комета пролетит всего в 4 млн км от Венеры, на небе - в 5 градусах. Затем навсегда покинет Солнечную систему.

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