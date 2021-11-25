Литовские альстромерии уничтожат в Псковской области
Опасный карантинный объект обнаружили в партии цветов сотрудниками Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.
На складе временного хранения провели карантинный фитосанитарный контроль 320 срезов цветов. Альстромерии направлялись из Литвы в адрес псковской компании.
При проверке в партии обнаружили насекомое, схожее по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. По результатам исследования подтвердилось наличие опасного карантинного вредителя – западного цветочного трипса.
Выпуск цветочной продукции на территорию России запрещен, груз подлежит уничтожению. Всего с начала года уничтожили 7 174 срезов цветов.
Играете ли вы в видеоигры?
Александр Котов призвал коллег присоединиться к акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»
600 КамАЗов строительного мусора нужно псковским зоозащитникам для подготовки участка под будущий приют