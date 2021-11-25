Публичные слушания по вопросу строительства моста через Пскову пройдут в январе

14:06, 25 ноября 2021, ПАИ

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства пешеходного моста через реку Пскову пройдут 11 января 2022 года. Соответствующее постановление подписала глава Пскова Елена Полонская, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

До 11 января участники публичных слушаний могут ознакомиться с документами, относящимися к теме, на сайте http://www.pskovgorod.ru/, в управлении по градостроительной деятельности администрации Пскова на Яна Фабрициуса, 2а по будням с 14:00 до 17:00.