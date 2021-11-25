Студент ПсковГУ намерен организовать региональный штаб водного сообщества Псковской области

14:09, 25 ноября 2021, ПАИ

Студент 3-го курса Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Илья Тимофеев намерен организовать региональный штаб водного сообщества Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Илья Тимофеев принял участие в III Всероссийском юниорском водном форуме, который проходил в Казани с 18 по 20 ноября. Он выступил на одной из 85 площадок с презентацией на тему «Наставническая деятельность студентов как одно из направлений работы молодёжных водных сообществ Псковской области».

«В этом году форум был прорывным и действительно значимым по сравнению с проходившими раннее водными форумами, – отметил студент. – Я участвовал в нём в качестве потенциального организатора водного сообщества в пределах Псковской области».

По словам Ильи Тимофеева, программа форума была насыщенной и практико-ориентированной.

«Мне выдалась уникальная возможность пообщаться с представителями РФ на международном уровне по вопросам экологии и рационального природопользования в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Мы делились опытом уже осуществлённых мероприятий по организации водных сообществ в регионе. Псковская область вошла в число шести пилотных регионов, где начнёт развиваться и функционировать сеть таких сообществ. Надеюсь, что при поддержке ПсковГУ этот вызов осуществится», – сказал он.

Илья Тимофеев также подчеркнул, что намерен организовать региональный штаб водного сообщества и начать тесное сотрудничество с институтом консалтинга экологических проектов.

Отметим, что всероссийский юниорский водный форум – площадка коммуникации молодых специалистов, экспертов и профессионалов водохозяйственной отрасли. Участники, финалисты и победители российского национального юниорского водного конкурса обсуждают актуальные направления для разработки и реализации проектов по охране и восстановлению водных ресурсов, принимают участие в увлекательных семинарах, круглых столах, командных играх и других мероприятиях с участием представителей бизнеса, экологических организаций и органов государственной власти.