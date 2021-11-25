2,5 килограмма мефедрона изъяли псковские полицейские из нарколаборатории петербуржца

14:10, 25 ноября 2021, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области задержали жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в незаконном производстве и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размере, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-лужбе УМВД России по Псковской области.

Предварительно установлено, что директор предприятия по производству компьютерной техники в апреле текущего года приобрёл за 2,5 млн рублей дом в псковской деревне Ждани. Ещё 600 тысяч рублей он потратил на лабораторное оборудование и реактивы для производства наркотических веществ.

Наладить массовое производство и продажу злоумышленник не успел. В конце октября его задержали наркополицейские и сотрудники спецназа «Гром». В ходе обыска у него изъяли мефедрон общей массой более 2,5 килограмма, 28 килограммов прекурсоров наркотических средств, специальное химическое оборудование, спецодежду и противогазы.

«Следователями следственного отдела МО МВД России «Стругокрасненский» возбуждено пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.