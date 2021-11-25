Подозреваемых в краже спиртного задержали росгвардейцы в Пскове
Подозреваемых в краже спиртного задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
24 ноября экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Красноармейской сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали двух граждан 47 и 35 лет, которые пронесли через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.
Задержанных передали сотрудникам полиции.
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