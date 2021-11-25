Почти 1,9 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

15:14, 25 ноября 2021, ПАИ

1 852 751 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 222,3 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано более 560 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 9 468 189 случаев заболевания коронавирусом, 8 164 826 человек выздоровело, 269 057 – умерло.