Ежегодный концерт-награждение победителей конкурса «Юные дарования Псковщины» состоится 2 декабря

15:18, 25 ноября 2021, ПАИ

После долгого перерыва в Большом концертном зале Псковской областной филармонии вновь состоится ежегодный концерт-награждение победителей конкурса «Юные дарования Псковщины». Он пройдет 2 декабря, в четверг, и начнется в 19:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Молодые талантливые музыканты выступят в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением главного дирижера Николая Хондзинского. В рамках концерта пройдет награждение дипломами и сертификатами лауреатов ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» и обладателей стипендии губернатора Псковской области.

За годы существования премии ее лауреатами стали около 700 учеников детских музыкальных школ, школ искусств и художественных школ Пскова и области. В их числе выпускники и нынешние преподаватели Псковского областного колледжа искусств, выпускники и студенты консерваторий, институтов культуры Санкт-Петербурга и Москвы, академии музыки имени Гнесиных города Москвы.

Даниил Тюрин

Родился в Белграде в 2007 году. С 2016-го обучался в средней специальной музыкальной школе-студии при Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли. В 2018-м поступил в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Лауреат Международного конкурса юных пианистов на лучшее исполнение произведений Азера Дадашева (Баку, 2016; специальный приз Союза композиторов Азербайджана), Республиканского конкурса юных пианистов (Баку, 2018; I премия), Международного конкурса юных пианистов им. Доры Пеячевич (Осиек, Хорватия, 2019; I премия), Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition (Москва, 2021; шесть специальных призов).

Билеты в кассе филармонии и онлайн.

Напомним, зрители старше 18 лет смогут посетить концерт при наличии одного из следующих документов: медотвод от вакцинации + тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.