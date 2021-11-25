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Общество

Лучших юных экскурсоводов назвали в Псковской области

В Псковской области подвели итоги регионального конкурса на лучшего экскурсовода и лучший экскурсионный маршрут «Люби и знай свой край родной», сообщается в официальном Telegram-канале региона.

На конкурс поступило 32 работы школьников 5-11 классов из Великолукского, Красногородского, Куньинского, Новосокольнического, Новоржевского, Невельского, Псковского, Порховского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Стругокрасненского районов, Пскова и Великих Лук.

Школьники представляли свои работы и затем защищали экскурсии перед членами жюри через Zoom.

В номинации «Музейная экскурсия» старшей возрастной группы первое место разделили Александра Михалева (Великие Луки, средняя образовательная школа № 5) и Вероника Гусарова (Пустошкинский центр образования).

В номинации «Военно-патриотическая экскурсия» младшей возрастной группы победителем стала Ангелина Стукова (Великолукский район, Ивановская средняя школа). В старшей возрастной группе перовое место у Юноны Николаевой (Порховский район, Полонская общеобразовательная школа).

В номинации «Тематическая экскурсия» в старшей возрастной группе сразу три первых места: Ярослав Ильин (школа № 5 Пскова), Александр Мененков (Пушкиногорская общеобразовательная школа), Елизавета Романенко (Пушкиногорская санаторная школа-интернат).

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