Школьников Пскова приглашают принять участие в отборочном этапе олимпиады по физике

15:29, 25 ноября 2021, ПАИ

Стартовала регистрация на участие в отборочном этапе олимпиады по физике «Наследники Левши». Проверить свои знания приглашают школьников 7-11 классов. Участие бесплатное. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Организаторы отмечают, что учащиеся выпускных классов, ставшие победителями и призерами олимпиады, имеют льготы при поступлении в высшие учебные заведения в соответствии с Правилами приема.

Финальный этап олимпиады состоится в феврале-марте 2022 года.

По интересующим вопросам можно обратиться к куратору Елизавете Бариновой +7 (992) 290 01 60.

В ноябре уже успешно прошли отборочные этапы ежегодно проводимых для обучающихся 6-11 классов олимпиад: Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по предметному профилю «Естествознание»и Городской открытой олимпиады школьников по физике. Мероприятие проводилось в смешанном формате.

В общей сложности участие в олимпиаде приняло свыше 160 школьников из Пскова и области.

Добавим, ПсковГУ является официальной площадкой-партнёром многих высокорейтинговых олимпиад, что дает возможность псковским школьникам принимать участие в этих олимпиадах, не покидая пределов нашего региона. Вся информация о порядке и сроках проведения олимпиад на базе ПсковГУ опубликована на сайте.