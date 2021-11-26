Увеличение расходов на питание школьников согласовали депутаты Псковской гордумы

12:37, 26 ноября 2021, ПАИ

Вопрос об увеличении расходов на питание школьников города согласовали депутаты Псковской городской Думы. Об этом с очередной, 59-й сессии сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

С 1 сентября изменился норматив на питание одного обучающегося муниципальных общеобразовательных учреждений. Теперь он составляет 14,5 рубля на одного обучающегося в день из областного бюджета, за исключением обучающихся на дому и учащихся 1-4 классов (ранее данная сумма составляла 12,5 рубля); 50 рублей в день из областного бюджета - на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (прежняя сумма - 40 рублей).