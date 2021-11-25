Преподаватели российских вузов оценили уровень цифровизации ПсковГУ

15:37, 25 ноября 2021, ПАИ

Участники Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы и направления цифровой трансформации образования» отметили высокий уровень цифровизации Псковского государственного университета и оставили положительные отзывы по итогам мероприятия, которое прошло 23-24 ноября на базе Научно-образовательного математического центра имени С. В. Ковалевской и Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Первый день конференции был посвящен вопросам технологических решений дистанционного и гибридного обучения. Участников приветствовали ректор ПсковГУ Наталья Ильина и проректор вуза по инновациям и цифровому развитию Сергей Куклев. С докладами выступили заведующий кафедрой прикладной информатики и моделирования Валентин Мельник, директор ГБУ Псковской области «Региональный центр информационных технологий» Алексей Драгунов, представитель компании-разработчика автоматизированной технологии подготовки компонентов основных профессиональных образовательных программ по требованиям ФГОС на базе 1С Роман Правосудов (г.Саранск), а также доцент кафедры экономики и финансов ПсковГУ Виктория Гусарова.

Второй день прошел в формате работы секций и круглого стола. В рамках конференции была организована работа 3 секций: «Цифровая трансформация образования в современных условиях», «Дистанционные образовательные технологии в школе и вузе», «Цифровые инструменты и сервисы в образовании». В работе секционных заседаний приняли участие около 100 преподавателей высшей школы, в том числе профессорско-преподавательский состав ПсковГУ, а также представители Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова, Московского государственного лингвистического университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

«Участники остались довольны проведением конференции: мы получили большое количество позитивных откликов, - подчеркнул заведующий кафедрой прикладной информатики и математического моделирования ПсковГУ Валентин Мельник. - После выступлений наших преподавателей представители Санкт-Петербургского и Новгородского университетов заявили, что ПсковГУ находится на очень высоком уровне цифровизации, которого нет в других вузах. Мы сформулировали тему конференции так, чтобы захватить не только IT-специалистов в области цифровизации образовательного процесса, но и гуманитарные направления. Преподаватели этой сферы отметили, что смогли многое почерпнуть для проведения своих занятий».

Валентин Мельник озвучил в рамках конференции два доклада. Первый был посвящен общим проблемам цифровой трансформации с уклоном на инструменты, которыми нужно владеть преподавателю. Также он затронул общие вопросы, связанные с проблематикой цифровизации образования.

Тему своего второго доклада преподаватель ПсковГУ посвятил трансформации образовательных программ в условиях цифровой экономики, затронув также вопрос нехватки IT-специалистов.

«На инженерно-экономическом факультете ПсковГУ открывается сетевая магистратура по программе «Инженерия», профиль «Искусственный интеллект в коллективной аналитике», - рассказал Валентин Мельник. - Я презентовал возможности программы в связи с ее цифровой трансформацией. Это методы оптимизации в предиктивной аналитике. Со следующего учебного года у нас вводится учебный модуль по аналитико-цифровым компетенциям, чтобы поднять уровень бакалавриата в области анализа данных и искусственного интеллекта».

Все участники конференции получат электронный сертификат. Принятые материалы будут опубликованы в электронном сборнике научных трудов конференции, который индексируется в РИНЦ.